Papá de Legarda contrajo coronavirus tras comer en un restaurante

Daniela Legarda contó en sus redes sociales que su papá, conocido como Don Fabio, dio positivo para coronavirus.

Según la 'influencer', su papá se contagió en un restaurante al que fueron para celebrar el Día del Padre, junto a familiares y amigos.

Aunque se ha informado que luego del contagio pueden pasar varios días para que una persona presente síntomas, Legarda aseguró que su papá presentó al día siguiente fiebre, tos y dolor en el cuerpo.

La familia, radicada actualmente en Atlanta, Estados Unidos, decidió llevarlo al médico para que le hicieran la prueba que diagnostica la presencia del virus y dio positivo.

"Pasamos unas horas allá, comimos y tomamos. Nadie estaba enfermo y estábamos mi familia y unos amigos. Esa noche yo besé a mi papá, lo abracé", indicó la influenciadora.

Además, comentó que ella y su familia se hicieron la prueba, pero resultó ser negativa.

"Somos las únicas que no lo tenemos, no sabemos cómo. Yo hablé con mis amigas después y dijeron que conocen a diez personas que se contagiaron en el restaurante. No digo el nombre del lugar para que no vayan a atacarlo en sus redes sociales", afirmó en un video publicado en Instagram.

Así mismo, Legarda publicó una foto de su papá y dijo que "está acostado en cama, pero puede respirar bien. Estamos rezando por él".

Ante el anuncio, sus seguidores criticaron que salieran a comer ese día y señalaron que no es culpa del restaurante. Otros dijeron que tal vez Fabio Legarda ya tenía el virus, pues les parece raro que presentara síntomas tan rápido.