La emotiva reacción de Greeicy Rendón tras mención de Marc Anthony

En las última horas, la artista caleña se apoderó de las redes sociales, pues no pudo evitar sentir felicidad al ver que el cantante puertorriqueño Marc Anthony la mencionó en una de sus historias de Instagram.

El salsero publicó una reciente entrevista donde Rendón mencionó que se preparaba para abrir el show con una de las canciones de Marc.

“¿Cuál canción pongo antes de empezar la fiesta? Nunca voy a fiestas, pero mis fiestas son como mis shows, entonces siempre cuando me estoy maquillando me encanta y amo poner ‘Este loco que te mira’ de Marc Anthony ¡Me fascina!”, afirmó Greeicy en dicha entrevista.

Al conocer la declaración de la colombiana, el puertorriqueño la compartió en su cuenta de Instagram junto al coro de su sencillo.

Por su parte, Rendón no pudo guardar su emoción, razón por la cual compartió con sus seguidores su felicidad.

“Perdón, puedo parecer muy montañera, todo lo que ustedes quieran... no sé, pero nunca en la vida me habían sudado tanto las axilas y me había puesto tan nerviosa como en ese momento en el que me llega que Marc Anthony me mencionó”, aseguró.