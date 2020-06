Greeicy Rendón subió la temperatura al bailar en bikini y con un hula hula

Greeicy Rendón no solo se ha hecho conocida por su actuación en series como 'Chica vampiro' o por su faceta como cantante, sino también por los videos que sube, normalmente en bikini, mostrando cómo baila.

Su talento, y el cuerpo que mantiene a punta de una rutina de ejercicios que cumple sin falta, la ha llevado a ser una de las colombianas con más seguidores en Instagram.

Esta semana, Rendón compartió un video en la playa: en él aparece -usando un short y el top de un bikini- bailando con un hula hula.





El video es un recuerdo de las grabaciones de 'Buscándote', primera canción que lanzó su novio Mike Bahía hace nueve años.

"Dicen que RECORDAR ES VIVIR y si!!!! Lo he venido comprobando con recuerdos que han regresado por estos días. Vi esto y me sentí en ese día. Mike y yo llevamos casi 9 años y en este video llevábamos menos de un año... Me sentí como en esos días (sic)", compartió la actriz.

Así mismo, la artista compartió en sus redes que, por estos días, sintió una molestia en el colón y asistió al médico a unas revisiones.

"No hay que esperar a estar mal para cuidar la salud. Importante, háganse revisión anual de todo, no sobra", expresó.



Por estos días, la artista se encuentra promoviendo la versión en piano de su canción 'Los besos'.