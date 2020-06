No he cometido ninguno de esos crímenes: Ciro Guerra

Luego de una publicación en la revista virtual Volcánicas, en donde varias mujeres entregaron testimonios, sobre los presuntos abusos sexuales de los que fueron víctimas por parte del director de cine Ciro Guerra, este respondió que tomará acciones legales.

Dijo que “no he cometido ninguna de las faltas de las que ahí se me acusan, no he cometido ninguno de esos crímenes”.

“En vista de la naturaleza y la gravedad de esas acusaciones no me queda otra opción que recurrir a las vías legales para limpiar mi nombre y eso es lo haré”, añadió.