Primeras aspirantes a Miss Universo Colombia 2020

En tiempo de aislamiento la organización de Miss Universe Colombia, no pierde el tiempo y ya cuenta con las primeras aspirantes al evento en el cual se escogerá la representante por el país a la próxima edición de Miss Universo.

Pocos días después de publicada la lista de requerimientos para empezar el proceso de inscripciones empezaron a manifestarse, de distintas partes del país, señoritas que aseguran cumplir los requerimientos y desean participar.

“Estamos bajo las directrices de la organización de Miss Universe en cuanto a lugar y fecha de la competencia pero esto no nos exime de empezar los procesos para elegir la mejor representante de nuestro país y traernos el triunfo para nuestra patria. Próximamente estaremos en el proceso de inscripciones y así avanzar con el fin de elegir a nuestra primera Miss Universe Colombia antes del mes de noviembre de 2020” afirmó Natalie Ackermann.

Al momento, cuatro jóvenes colombianas se han postulado sin haber aún iniciado el proceso oficial de inscripciones, mujeres con ganas de cumplir sueños y que han hecho saber su deseo de ser las primeras candidatas.

Una de ellas es Elen Álvarez, quien ve en Miss Universe Colombia un camino para buscar sus objetivos laborales y proyección a futuro. “Soy de Rio de Oro, Cesar. No soy ajena del todo a ese mundo pues he sido modelo en el Medellín Fashion y he incursionado en la actuación de telenovelas. Siempre he querido participar en concursos de belleza pero solo hasta ahora he podido ver la oportunidad mas cercana a mi”, dijo la aspiranta.

Mariale Castillo es una joven barranquillera quien toda la vida ha soñado con ser Miss Universo. No tiene ninguna experiencia participando en concursos de belleza pero siempre ha seguido la vida y las carreras de las jóvenes que han representado a Colombia en el máximo certamen de la belleza universal.

“Yo siempre he tenido claro que antes de ser reina, quería terminar mi carrera y hablar por lo menos tres o cuatro idiomas y cuando cumplí esas metas, sentí que era mi momento y es cuando llega Miss Universe Colombia abriendo puertas para cumplir este sueño que tengo, ya que es más accesible para mi poderme inscribir directamente y este cambio fue una de las cosas que más me llamó la atención”, concluyó esta comunicadora social y que en la actualidad trabaja en una compañía inmobiliaria.

Otra de las aspirantes es Mary Trini Araque, una bella hija de las tierras de Valledupar, que afirma que los concursos de belleza son como una motivación en su vida y un motor para su misma carrera profesional. “Estoy estudiando gestión de industrias en La Salle College y se que el bagaje que me pueda dar un concurso como Miss Universo me puede llevar con mas firmeza a mis objetivos profesionales”.

Entendiendo que los idiomas son parte esencial de los requisitos, afirmó: “Toda mi vida he estudiado en colegios bilingües y viví en Londres para perfeccionar mi inglés. Soy una mujer emprendedora que no para hasta conseguir sus objetivos y sabe que Miss Universe Colombia me ayudará en esto”.

Sofía Méndez es otra de las jóvenes que ha expresado su deseo de participar. Ella es de Sincelejo y su belleza ha hecho que muchos le sugirieran inscribirse en Miss Universe Colombia a pesar de no tener experiencias en concursos de esta índole.

“El año pasado me llamaron para participar en el Concurso Nacional de Belleza, pero no se me dieron las cosas…” comentó con la ilusión de ser la próxima representante de Colombia en Miss Universo. “Tengo 21 años y estudio comunicación social en Montería. En mis tiempos libres me gusta leer y uno de mis hobbies principales es apoyar las causas sociales. Hace dos años formé una fundación sin ánimo de lucro que se llama ‘Baby Angels’ y buscamos que los niños recién nacidos y cuyas madres no tienen recursos económicos, les damos una buena calidad de vida al nacer sus bebes”.