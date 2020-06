"Serás el mejor papá del mundo", Luisa Fernanda W a Pipe Bueno

Durante la celebración del Día del Padre, la influencer Luisa Fernanda W, compartió un tierno mensaje en el que felicitó a su actual pareja Pipe Bueno, con el que espera a su primer hijo.

Luisa compartió una imagen junto al cantante en su cuenta de Instagram, en la que lucen muy felices en medio del mar, acompañada de un mensaje, en el que expresó todo el agradecimiento que siente por haberla convertido en madre, por cuidarla y ofrecerle su amor.

“Feliz Día del Padre mi amor. Gracias por darme la dicha de ser madre, gracias por ser mi amigo y hacerme reír con tus ocurrencias, gracias por cuidarme y tratarme con tanto amor. Estoy segura que serás el mejor papá del mundo”, escribió la youtuber.

Por su parte, Pipe Bueno, respondió a la publicación con un mensaje muy amoroso:

“Amor mío, mi primer día del padre me lo has regalado tú y mi hijo amado, no necesito más regalo que el de tener la dicha de tener a todos los seres que quiero reunidos en un solo día, incluyendo nuestro bebé que día a día nos acompaña desde tu barriguita, hagamos este día inolvidable”.

Además, el cantante compartió un emotivo video en el que agradecía a todos sus seguidores por los mensajes que le enviaron durante la celebración de su primer Día del Padre.