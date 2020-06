Día sin IVA: Superintendencia denuncia cibermatoneo y desinformación

La Superintendencia de Industria y Comercio denunció el supuesto matoneo y cibermatoneo que ha generado una cuenta de Twitter durante días anteriores a la jornada sin IVA que se vive hoy en el país.

La Procuraduría le había pedido a la entidad informar qué acciones adelantaba para controlar el incremento de precios que habían denunciado algunos ciudadanos en días anteriores a la jornada sin IVA establecida por el Gobierno para los días 19 de junio, 3 y 19 de julio.





La Superintendencia en esa respuesta señaló que desde el viernes 12, hasta el lunes 15 de junio, la cuenta @PreciosSubida lanzó una serie de denuncias de las empresas que estarían supuestamente subiendo los precios de cara al día sin IVA en Colombia.

“Esta cuenta alcanzó un incremento inusitado de seguidores (40,200 a la fecha), y ha venido generando un canal de denuncia no oficial y particular”, señaló la entidad. Dijo que no hacen parte de una veeduría y que las publicaciones podrían confundir a los consumidores, afectar las investigaciones en curso o futuras y “posiblemente suplantar a las autoridades, a más de poder estar potencialmente generando matoneo o cibermatoneo, duplicidad y usurpación”.

En la comunicación, el superintendente Andrés Barreto le dice al procurador Fernando Carrillo que considere si hay lugar a alguna actuación para evitar este tipo de situaciones, pues estarían difundiendo “quejas y acusaciones sin sustento legal, verificación y/o derecho de contradicción”.