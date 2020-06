Día Sin IVA: Demoras en compras digitales y largas filas por la jornada

Desde las cero horas de este viernes, miles de compradores se quejan del colapso del comercio online en el primer día sin IVA en el país. Páginas como Alkosto, Falabella, Homecenter han presentado fallas en sus plataformas. Algunas, no tienen la posibilidad de acceder al catálogo de ventas, no cargan, no agregan los productos a los carritos de compra, tienen "filas virtuales" o simplemente no permiten ingresar el pago.

Una situación que pone en jaque las recomendaciones del Gobierno nacional de realizar las compras vía online, para disminuir el riesgo de contagio por coronavirus.

Entretanto, otros cientos de compradores han optado por realizar las compras de forma presencial. En Cali, Medellín y Bogotá, se reportan largas filas a las afueras de los centros comerciales.

Durante las últimas 24 horas en Colombia se registraron 3.171 nuevos casos de coronavirus, la cifra más alta desde que llegó la pandemia al país.

A continuación vea las fotos y videos de las largas filas en el país.

Muchas personas ya iniciaron sus compras 🛒. #AEstaHora l Nuestro alcalde @JorgeIvanOspina, hace un recorrido por uno de los centros comerciales del sur de Cali para verificar la apertura del #DíaSinIVA 💰, medida decretada por el Gobierno Nacional.#GuardianesDeVida 💙 ❤️ 💚 pic.twitter.com/m5xJQ48zdc — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) June 19, 2020

Merecemos lo que nos pasa! El problema es que no hay conciencia ciudadana, muchos siguen creyendo en el #DiaSinIva a pesar de los engaños históricos de los “descuentos” y las filas son inmensas en los almacenes de cadena.

Esto hace 45 min en el Éxito de Niquia pic.twitter.com/4oAgqL1DDo — ℂ𝕝𝕒𝕣𝕒 𝔾𝕚𝕣𝕒𝕝𝕕𝕠 (@claragiraldo) June 19, 2020