¿Cómo descargar WhatsApp Plus gratis?

Antes de descargar la aplicación, es necesario conocer las herramientas de las que puede disfrutar descargando la versión plus, de la aplicación de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial.

- Tiene más cantidad de temas de los cuales puede disfrutar, esto permite personalizar a su gusto los diferentes chats.

- Ofrece más emojis, emoticones o smileys, estos iconos son de uso cotidiano en las diferentes conversaciones, ya que por medio de estos se pueden expresar diferentes, gestos, ideas, emociones y sentimientos

- Al usar cualquier aplicación siempre los contactos o amigos van a poder ver la última vez de conexión, por medio de WhatsApp Plus podrá ocultar definitivamente esta opción y mantener la actividad oculta a todo momento, de este modo no se va a mostrar la última vez, si esta en línea o si ya revisó un mensaje.

- También podrá enviar archivos de gran tamaño, sin disminuir la calidad, con el WhatsApp normal, tendría que haber recurrido a algún otro método para compartir documentos, imágenes, videos y evitar perder la calidad.

- Libertad para personalizar aplicación a su gusto, es decir, podrá elegir el color, tipo de letra, viñetas en la que salen los mensajes, los matices de fotos y color barra, etc.

Cómo descargar la aplicación:

- Realizar una copia de seguridad en el WhatsApp normal.

- Buena conexión a internet.

- Debe descargar el archivo APK, en su dispositivo móvil.

- Desinstalar el WhatsApp oficial, (si no se elimina del dispositivo, no es posible realizar la instalación de WhatsApp Plus).

- Tras completar el paso anterior, debe instalar el archivo APK que anteriormente descargó, tras realizar dicho proceso, completar los datos que allí aparecerán.

- Restaurar la copia de seguridad y ¡listo! Ya podrá disfrutar de los beneficios del WhatsApp Plus.