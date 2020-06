Procuraduría niega archivo de investigación contra general Atehortúa

La Procuraduría negó la petición de la defensa del director de la Policía, general Óscar Arethotúa, de archivar el proceso en su contra por presuntas irregulares sobre el proyecto de viviendas fiscales en San Luis, Tolima.

El abogado Marco Antonio Velilla había argumentado que el Ministerio Público ya había adelantado una indagación preliminar sobre el proyecto de Cenop, pero que se archivó en 2017. Sin embargo, el ente de control señaló que no tiene nada que ver ese proceso con el que actualmente enfrenta el general, entre otras cosas porque la indagación de 2017 la llevó a cabo la procuraduría delegada de la Policía y no tenía relación con Atehortúa, sino con otros posibles implicados.





El Ministerio Público señaló que el procurador general, o si es designado el viceprocurador o la Sala Disciplinaria, son los únicos competentes para investigar a generales. Dice que ese archivo de la indagación de 2017 solo aplicaba a rangos diferentes al general, además no existe configuración del sujeto.

De acuerdo con la Procuraduría, la entidad no solo juzga al general Atehortúa por presuntamente no llevar a cabo las interventorías, sino también porque no se declaró impedido en otros procesos que se conocían frente a ese proyecto de vivienda y “probablemente obtuvo información del proceso”.

La defensa presentó un recurso de reposición frente a esa decisión.