Gremios docentes piden se continúe con estudio en casa el resto del año

La Federación Nacional de Directivos Docentes, Fendidoc; y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode; aseguran que el país no cuenta con las condiciones para iniciar la alternancia educativa a partir del 1 de agosto.

"No hay recursos para poder costear lo que implica toda la bioseguridad para los niños, maestros, administrativos, y en general la comunidad. Los costos son altísimos, ninguna institución tiene las condiciones para soportar esta carga", insistió Hernán Sigifredo Rubio, directivo de Fendidoc.

El líder gremial dijo que, la infraestructura física que tienen en estos momentos los colegios del país no se prestan. Y añadió que las unidades sanitarias en la mayoría de las instituciones son escazas. Tampoco se cumplen con las condiciones de asepsia, ni para que se mantenga la distancia exigida, de hecho, señaló que hay colegios que no tienen siquiera agua potable.

La Federación aseguró que, teniendo en cuenta las proyecciones de la propagación de la pandemia, es realmente acelerado que el Ministerio de Educación tenga previsto iniciar el modelo de alternancia en agosto.

"No estamos diciendo que no a la alternancia, lo que decimos es que en estos momentos no hay las condiciones, por lo que se podría pensar para iniciar el año 2021, o que de pronto se nos dé el plazo de 4 o 5 meses para poder hacer las adecuaciones, por lo menos las más urgentes, mirando qué instituciones cuentan con lo básico y sobre eso iniciar a trabajar", agregó Rubio.

Por su parte, Fecode señaló que, estas medidas para el retorno gradual a las actividades presenciales, deben ser concertadas, entre el gobierno, las organizaciones docentes y los padres de familia, y se unió a las afirmaciones de que ese reintegro a las aulas no es prudente hacerlo aún.

"Sería aquí colocar en riesgo la vida de los niños, jóvenes, maestros y padres de familia. Creo que es irresponsable implementar esa medida. No hay protocolos de bioseguridad, no están las condiciones, ni los elementos para proteger la salud", afirmó Nelson Alarcón presidente de Fecode.

Estas organizaciones insisten en que, se tenga en cuenta también la opinión de los padres de familia, quienes aseguran han manifestado no enviarán a sus hijos a las aulas de clases.

¿Qué dice frente a esto el Ministerio de Educación?

El Ministerio de Educación dijo que, primero que todo, en ningún momento se ha dicho que el 1 de agosto van a volver al salón de clases los más de 7'770.000 estudiantes de colegios oficiales y los más de 1'871.000 de colegios privados

La ministra María Victoria Angulo argumentó que, tras la elaboración de los protocolos, y de acuerdo a las condiciones de contagio, decidirán finalmente como se implemente el modelo de alternancia.