Delitos sexuales contra menores, a un paso de ser imprescriptibles

La Comisión Primera de Senado aprobó en tercer debate el proyecto de ley que busca que los delitos sexuales contra menores sean imprescriptibles, quedando de esta forma a un solo debate en la plenaria para convertirse en ley de la república.





"Considero que ya es momento que el silencio de las víctimas no tenga fecha de vencimiento, tal como lo he venido manifestado desde la radicación de este proyecto. Colombia está muy lejos de cumplir plenamente los multiples tratados internacionales que buscan garantizar especial protección para los niños, en países de nuestra región, como Chile y Perú ya este proyecto de ley es un hecho, que la acción penal frente a los delitos no prescriban", indicó la representante Katherine Miranda, autora de la iniciativa.

Por su parte la senadora Angélica Lozano, explicó que hoy, como esta la ley, la acción penal puede impulsarse hasta cuando la víctima cumpla los 38 años de edad.

" El proyecto busca que no vaya solamente hasta esa edad de la víctima. No le pone una temporalidad, por ejemplo como la que está vigente en virtud del Estatuto de Roma para 6 delitos que son 30 años", indicó la senadora.

La iniciativa ahora pasa a la plenaria del Senado para su ultimo debate.