Yina Calderón atacó fuertemente a invitado que la cambió por David Bisbal

Nuevamente la exparticipante de ‘Protagonistas de Novela’ se encuentra en el ojo del huracán, pues por medio de sus redes sociales se conoció que ‘el doctor Tony’, invitado que tenia para su Instagram Live la dejó plantada.

“Tenía el ‘en vivo’ ahorita a las 9:00 de la noche. El primer invitado era el ‘doctor Tony’. Me confirmó toda la semana que sí y ahorita me dijo que no, que porque lo llamó David Bisbal y David Bisbal es más importante”, afirmó la empresaria por medio de sus redes sociales.

En dicho reclamo la empresaria aseguró que, “el hecho de que yo tenga más poquitos seguidores que David Bisbal no quiere decir que los míos sean menos”, recordemos que la colombiana tiene 1,7 millones de seguidores en Instagram y el cantante español David Bisbal tiene más de 4 millones de fans.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eduardo Valencia (@eduardovalencia_) el 6 Jun, 2020 a las 7:06 PDT





Sin embargo, el show no acabó ahí, pues aún en la transmisión de Instagram Live se pudo observar como Calderón terminó peleando con su hermana, al punto de llegar a agredirse y terminar el video en vivo.