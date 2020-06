Comisión de Acusación de la Cámara definirá si reactiva caso Santos

El representante del partido de la U, John Jairo Cárdenas, confirmó que este domingo se realizará una primera conferencia virtual en la Comisión de Acusación de la Cámara para concretar el paso a seguir en el caso de la presunta financiación de la multinacional Odebrecht a la campaña presidencial del exmandatario Juan Manuel Santos en 2014.

Aunque calificó como una locura que el encuentro se vaya a realizar virtualmente, debido a la pandemia del coronavirus. "En teoría estamos obligados a guardar unos protocolos de confidencialidad. Está la discusión de mantenerlos bajo esa modalidad", manifestó Cárdenas.

En la reunión estarán los representantes investigadores John Cárdenas, Óscar Villamizar y Andrés Calle, quien asumió su lugar en la Comisión luego de que se resolviera el impedimento de Fabio Arroyave.

"Así las cosas ya está todo definido para que lleguemos a un acuerdo sobre cuál es el punto de partida para retomar el proceso. Vamos a hacer nuestra conferencia virtual el domingo y allí adoptaremos las decisiones para su trámite", dijo Cárdenas.

El representante del partido de la U manifestó que no se ha definido a quiénes van a citar en condición de testigos. "Hay sugerencias de que se llame uno a otro. Hay un listado largo de personas", indicó, aunque no descarta que una de estas sea el ex senador y condenado por sus vínculos con la multinacional brasileña Bernardo el "Ñoño" Elías.