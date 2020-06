Paulina Rubio dio positivo para cannabis en juicio de custodia por su hijo

Recientemente la cantante Paulina Rubio, se sometió a una prueba de toxicología, la cual dio positivo para cannabis en medio de la batalla por la custodia de su hijo.

A pesar que su expareja, Nicolás Vallejo Nájera más conocido como ‘Colate’, habría incitado a las autoridades a sospechar que la artista usaba sustancias ilegales, esta prueba le trajo algunas situaciones favorables

Por esta razón, Rubio se realizó el examen voluntariamente, con el fin de desmentir las acusaciones de su exmarido.





Durante la última audiencia virtual que sostuvo con las autoridades, el padre de su hijo y los respectivos abogados señalaron que:

“Para la señora Rubio su reputación lo es todo, señor juez. Las marcas que ella publicita son muy importantes, ella también es mamá. La señora Rubio me dijo que no era justo (los señalamientos en su contra) y que se iba a someter a una prueba toxicológica de manera voluntaria. No fue una orden directa de usted juez, ella lo quiso hacer voluntariamente para que esta Corte supiera exactamente lo que había dentro de su organismo, su sistema, su sangre y su cabello”, explicó el abogado de la mexicana, Max Leinoff.

Además, el defensor aseguró que los resultados salieron negativos a las sustancias no controladas como, por ejemplo, la cocaína, dogra que según ‘Colate’, Paulina Rubio habría consumido durante la polémica presentación virutal de la cantante en abril.





Por otro lado, confirmó que si encontraron ‘THC’, un componente del cannabis, pero explicó que:

“La señora Rubio, se encontraba en California en febrero por la entrega de los Óscar y legalmente consumió marihuana cuando estuvo allí”.

Por su parte, la juez Spencer Multack, modificó la restricción para la cantante y Vallejo de ingerir bebidas alcohólicas y, además, ordenó que la agente guardián en el caso, supervisara las conviviencias que tienen los padres con el pequeño de 10 años, Andrea Nicolás.

Aquí el video por el que 'Colate' realizó sus acusaciones.