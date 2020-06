Militares de EE.UU. estarán divididos en grupos de 10 integrantes: Gobierno

Durante una sesión en la plenaria del Senado a la que fue invitado, el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, explicó en detalle el papel que tendrá la misión de militares de Estados Unidos que llegó a Colombia.

El ministro aseguró que no se trata de transito de tropas , sino de una asesoría a los Estados Mayores de las Fuerzas de Tarea Conjunta, en procedimientos y tácticas para mejorar la efectividad operacional en la lucha contra el narcotráfico.

"No participarán en ningún caso en operaciones militares, ni estarán en el terreno. Se limitarán a las tareas propias de asesoría y entrenamiento en los estados mayores de las fuerzas de tarea conjunta", añadió.

Aseguró que el pasado 27 de marzo llegaron al país 5 integrantes y el martes 48 más, los cuales ya se encuentran cumpliendo con el aislamiento preventivo obligatorio.

"Se van a dividir en grupos más pequeños, grupos integrados por 10 u 11 militares del ejército americano. Unos de ellos irán a la Fuerza de Tarea Hércules, otros, 10 u 11, a la Fuerza de Tarea Vulcano, otros, 10 u 11, a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, otros, 10 u 11, permanecerán en Bogotá en la Brigada contra el Narcotráfico, y el resto de ellos, será el equipo de comando de este grupo de asistencia técnica que vendrá a Colombia".

Reiteró que no se trata de tránsito de tropas como se ha manifestado desde algunos sectores. Aseguró que es un ejercicio de cooperación internacional.

"No es tránsito de tropas, señor presidente del Senado. No lo es. No lo es por definición, no lo es por la costumbre, no lo es por el desarrollo histórico de esa provisión constitucional, no lo es por la realidad y no lo es por los objetivos que busca el gobierno de Colombia en desarrollo del relacionamiento en materia de cooperación militar con los Estados Unidos", indicó el ministro.

Finalmente respondió a varios congresistas que no se esta violando la soberanía del país con la llegada de los militares de Estados Unidos.

"Aquí se ha dicho varias veces que esta acción de cooperación militar internacional viola la soberanía, nada más lejos de la verdad. Todo lo contrario, este acuerdo es un desarrollo y es una expresión de la soberanía; es decir, de la capacidad que tiene el Estado y que tiene el presidente de la república (...) para comprometerse con otros Estados", puntualizó.

Manifestó, además, que estos militares estarán en las instalaciones militares y no en el terreno. "No participaran en operaciones militares, ni ejecutarán funciones o responsabilidades asignadas a la fuerza pública colombiana. Las operaciones serán hechas única y exclusivamente, por la Fuerza Pública Colombiana". Agregó el ministro de defensa.