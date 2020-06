Pasantías y prácticas serían tenidas en cuenta como experiencia profesional

El proyecto de ley que busca que las pasantías sean tenidas en cuenta como experiencia laboral o profesional, dio un nuevo paso.Esta vez la Comisión Sexta del Senado lo aprobó en tercer debate y quedó a un debate de ser ley.





Según el representante José Daniel López, este proyecto facilitaría que los jóvenes recién graduados tenga acceso a un empleo.

"Determina que las práctica, las pasantías, las monitorías, los contratos de trabajo, que adelanten jóvenes universitarios les serán válidos después como experiencia profesional, así rompemos ese círculo vicioso en donde a los jóvenes universitarios, recién graduados, no les dan trabajo porque no tienen experiencia, pero no logran acumular esa experiencia porque nadie les da trabajo", aseguró el representante José Daniel López.

El proyecto debe surtir el cuarto y último debate en la plenaria del Senado, antes del 20 de junio o, de lo contrario, se hundiría.