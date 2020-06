Colombiana en el exterior denuncia acoso sexual de cónsul de Colombia

Erika María Restrepo, una colombiana que se encuentra en España y que ha pedido ayuda humanitaria al Gobierno Nacional, denunció a través de redes sociales un acto de acoso sexual por parte de un alto funcionario de Colombia en este país.

Se trataría de Francisco Humberto Vélez, cónsul encargado en Islas Canarias, quien según la denuncia hizo varios comentarios obscenos a esta mujer luego de entregarle un mercado de 30 euros.

“Me comunico con el Consulado y él me dice que toca esperar porque a él no le están llegando ayudas humanitarias, y que, si yo me puedo acercar, yo le dije: don Francisco es que el tema es que yo aquí no conozco, yo no sé cómo llegar”, denunció.

Restrepo aseguró que el cónsul se ofreció a ir hasta su hogar, y que una vez estuvo allí se dirigieron a comprar los víveres.

“El tipo me dice ‘pero yo nunca pensé que usted fuera una mujer que estuviera tan buena, usted tiene unas tetas muy buenas y un culo muy grande’. Lo estoy diciendo, y tengo un hijo que murió hace un año, y lo pongo delante de todo, de verdad que esas fueron las palabras del señor”, aseguró.

Sobre este caso, la Cancillería aseguró que hasta ahora no ha recibido una queja formal contra el funcionario. Sin embargo, aclaro que se analizará la situación con la información disponible para determinar la ruta legal.