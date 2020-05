Andy Rivera da respuesta al video de Lina Tejeiro

Recientemente la actriz Lina Tejeiro, realizó un video en el que explicó y detalló lo que había pasado en su relación con el cantante Andy Rivera.

Entre lágrimas, Tejeiro contó por qué decidieron poner fin a su relación, la cual duró aproximádamente ocho años. Además, hizo un llamado hacia los usuarios que envían mensajes hirientes y que la han afectado emocionalmente.

Entre las confesiones, la actriz confirmó que luego de terminar su romance con Norman Capuozzo, ella y Rivera decidieron darse una nueva oportunidad, sin embargo, los comentarios de las personas influyeron en el futuro de la relación.





Por su parte, el cantante contestó el video de Lina con una transmisión en Instagram, en el que dio su punto de vista sobre la situación.

El artista confesó que aún ama a Lina, -pues según él- es difícil dejar de querer a alguien de un día para otro.

“Yo he tenido una vida amorosa muy corta, he tenido solo dos relaciones en mi vida. Indudablemente lo que he vivido con Lina, ha sido lo más maravilloso que he vivido en mi vida, hay demasiada química, demasiado entendimiento, es muy bacano cuando en el mundo hay mucho ruido y de repente encuentras esa paz y ese silencio con esa persona”, expresó el cantante.

Además, Andy Rivera, aclaró los rumores sobre si sus padres “odiaban” a Lina, explicando que en realidad le guardan un gran respeto y la aprecian mucho. Sin embargo, es difícil cuando los papás ven sufrir a sus hijos.