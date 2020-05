Festivales musicales al parque en Bogotá podrán disfrutarse en línea

En medio de la crisis por coronavirus, el sector cultural ha sido uno de los más afectados, pues muchos artistas se han visto en la obligación de cancelar sus espectáculos, con el fin de evitar la propagación del virus con las aglomeraciones.

Sin duda alguna, Bogotá es la ciudad de los festivales, ya que durante más de 25 años la capital colombiana ha sido testigo de un recorrido musical y artístico, convirtiéndola en el punto central de los mejores conciertos en los últimos años.

Son muchas las presentaciones que se realizan en los parques, entre ellos rock, salsa, jazz al parque, conciertos privados, entre otros. Espectáculos que tan solo el año pasado reunieron a más de 477.673 espectadores.





Por otro lado, el Gobierno anunció que las actividades presenciales y espacios como bares, teatros, etc, no se habilitarán, por lo que muchas las organizaciones siguen trabajando para que las funciones artísticas no se acaben. De igual forma, han optado por reemplazar sus shows presenciales por presentaciones digitales.

Una de ellas es Idartes, la cual ha diseñado una propuesta audiovisual, para presentar los espectáculos musicales y con la que se espera conectar a cientos de personas de todas las ciudades de Colombia.

Estos conciertos se realizarán a través de la plataforma virtual idartesencasa, para que las personas puedan disfrutar de los festivales al parque en línea. Este evento tendrá ocho jornadas con más 20 conciertos gratuitos, en donde los artistas colombianos serán los protagonistas.

Se dispondrán cinco fechas para los conciertos: 27 de junio, 15, 16 y 17 de agosto y 12 de septiembre. Además, se conmemorarán 25 años de jazz al parque, con el que se pretende hacer un especial en torno a este género musical.

Este año las presentaciones tendrán un objetivo diferente, pues no se realizarán los festivales tradicionales como rock, salsa y hip hop, sino que serán enfocados hacia los artistas locales y nacionales, con el fin de darles un reconocimiento.