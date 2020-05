"Quise acercarme a Pékerman, pero fue dífícil": Mario Yepes

La discusión en torno a la relación de los jugadores de la Selección Colombia con José Pékerman ha sacado un nuevo capítulo, esta vez, teniendo como protagonista al excapitán de la ‘Tricolor’, Mario Alberto Yepes, quien aseguró que, tras su salida del combinado nacional fue "difícil" poder sostener una conversación con el técnico argentino.

Según explicó Yepes en diálogo con el programa 90 minutos de Fox Sports, cuando hacía parte del plantel de la Selección, su relación con Pékerman era muy buena, sin embargo, cuando decidió retirarse de la ‘Tricolor’ tras el Mundial de Brasil 2014, el panorama fue distinto:

"Siempre tuve una gran relación abierta con Pékerman. Pero era diferente porque yo era jugador en ese momento. Era el capitán, teníamos una relación abierta. No estoy enojado, creo que nos distanciaron las situaciones. José fue una persona que le dio mucho al fútbol colombiano, empezó a hacer el trabajo de convencimiento al jugador colombiano para pelear cosas, que podía ser importante no solo en sus clubes sino a nivel selección", precisó.

Aún así, y más allá del distanciamiento entre ambos, Yepes reconoció que en un punto sí intentó acercarse al entorno del entrenador argentino para conversar "de otras cosas", pero no lo conseguió. "Cuando salgo de la Selección, por razones naturales hubo un distanciamiento. Al dejar de estar en la Selección es normal que eso pase, pero después, cuando quise acercarme a él para hablar de otras cosas, fue difícil llegar para conversar".

En cuanto a esto, el exfutbolista no escondió que le habría gustado encontrar mayores facilidades para abordarlo: "Cuando eres una persona que has sido capitán del equipo crees que puedes tener un diálogo diferente con él pero eso no pasó. Más allá de eso, no significa que no tenga agradecimiento con él", concluyó.