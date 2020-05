"Estoy agradecido con Pékerman por darme el sueño de jugar en la Selección"

Edwin Cardona, hoy volante del Xolos de Tijuana, se refirió en diálogo con El VBAR Caracol de Caracol Radio a su relación con José Pékerman, con quien se mostró agradecido por llevarlo por primera vez a la Selección Colombia. El antioqueño también lamentó haberse perdido la final de la Copa Libertadores con Boca Juniors ante River Plate en 2018 y expresó su deseo de un regreso a futuro a Atlético Nacional.

"Con Pékerman estoy agradecido por darme el sueño de jugar en la Selección, de él aprendí muchísimo", comentó Cardona, quien le bajó el tono a su no convocatoria al Mundial de Rusia por el estratega argentino. De este agregó: "Pékerman impulsó a la Selección Colombia a estar donde está. Yo estoy agradecido con el profe".

El volante añadió que no le cierra la puerta a un nuevo llamado al combinado nacional. "Ahorita no me he comunicado con nadie de la Selección. Pero yo seguiré trabajando para ganarme un cupo".





Entretanto, sobre una posible vuelta a Boca Juniors, se mostró mesurado: "Uno siempre quiere estar en los equipos grandes. Hoy me debo a Tijuana, estoy muy contento acá. Pero uno no le cierra la posibilidad a nadie".

Y añadió: "Uno se siente feliz de que quieran (Boca) contar con los servicios de uno. Me fui con ese sinsabor de no jugar la final de la Libertadores contra River"; mientras que elogió a Miguel Ángel Russo: "El trabajo de Russo habla por sí solo. Boca quedó campeón ganándole al mejor River de la historia. ¿A qué jugador no le gustaría que lo dirigieran personas así?".

Mientras que abrió la puerta a un regreso a Nacional a futuro. "Yo soy hincha de Nacional, le debo todo a Nacional, siempre soy agradecido. Dios quiera se presente la oportunidad de volver".