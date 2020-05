Shakira vuelve al estudio de grabación

Han pasado solo unos meses desde que Shakira publicara su enésima colaboración musical, en este caso un bailable sencillo de estilo reguetonero junto a Anuel AA llamado 'Me gusta', pero lo cierto es que la diva de Barranquilla lleva ya una larga temporada sin lanzar al mercado un trabajo discográfico propiamente dicho. De hecho, 'El Dorado', el más reciente de sus elepés, cumplió tres años de vida ayer lunes y semejante efeméride sirvió a la intérprete para anunciar a sus fans que su sucesor ya se está cociendo en el estudio de grabación.

"He leído todos vuestros tuits, jefes, ¡estoy en ello!", les dirigió la cantante por medio de sus redes sociales y, desgraciadamente, sin ofrecer más detalles sobre la temática o los ritmos que dominarán su futuro álbum. En cualquier caso, de uno de sus mensajes de finales del año pasado se desprende que la maqueta del mencionado 'Me gusta' no fue la única que Shakira se encontraba desarrollando en la intimidad de su espacio de trabajo.





"Estoy usando cada referencia o elemento que recibo como fuente de inspiración. Ayer mismo terminé una nueva canción que me tiene emocionada. Así que ya veremos qué ocurre, solo quiero seguir haciendo música y compartirla con todos vosotros", confesaba allá por el mes de octubre y, curiosamente, cuando todavía se encontraba editando la grabación profesional de uno de los conciertos de su exitoso tour 'El Dorado'.

La estrella de 43 años, quien en febrero protagonizó junto a Jennifer López uno de los intermedios musicales de la Super Bowl más aclamados de los últimos tiempos, también ha estado aprovechando los últimos meses de confinamiento para finalizar sus estudios de filosofía antigua: un curso a distancia ofrecido por la Universidad de Pensilvania. "Ya me he graduado de mi curso de cuatro semanas", revelaba orgullosa la también madre de los pequeños Milan y Sasha, fruto de sus casi diez años de relación con el futbolista Gerard Piqué.