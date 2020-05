Mábel Lara confirmó en 6AM Hoy Por Hoy que se va de Noticias Uno

Por sorpresa cogió a muchos la decisión de la panelista de 6AM Hoy por Hoy de abandonar el espacio televisivo de Noticias Uno. "Estoy trabajando de lunes a lunes. Luego las clases digitales de mi hijo y el fin de semana sigo trabajando. Además tengo un proyecto de estudio en el extranjero parado por la pandemia"

Mabel Lara le contó a los oyentes que, en su paso por este informativo, aprendió muchas cosas, pero que era el momento de dar un paso al costado porque no podía seguir trabajando 24 horas, 7 días a la semana.



"Estuve tres años, es un noticiero que quiero mucho. Va haber una reinvención de noticias Uno, pero no soy yo la persona que debe decir quien me reemplaza" Afirmó Lara.

Entre tanto, acompañará a los televidentes hasta el último fin de semana de mayo.