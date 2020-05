Revuelo político por anuncio del Fiscal sobre campaña presidencial de Petro

Los anuncios del Fiscal Barbosa sobre la existencia de un audio en el que el Ñeñe Hernández habla de una supuesta financiación de mineros a la campaña presidencial de Gustavo Petro, generó revuelo político en el país.





Desde el Movimiento Colombia Humana el representante, David Racero, aseguró que el fiscal Francisco Barbosa estaría privilegiando al presidente Iván Duque y persiguiendo a líderes de la oposición.

"El Fiscal Barbosa de manera irresponsable, ante un medio de comunicación, dice que en los audios del Ñeñe escuchó hablar del candidato de entonces Gustavo Petro, de una manera irresponsable para dejar zozobra en el ambiente público, para empezar a construir un caso que permita ir detrás, persiguiendo, al candidato de entonces, Gustavo Petro", dijo Racero.

En el Centro Democrático el senador Ciro Ramírez, aseguró que hasta ahora lo que se está es investigando y no imputando cargos a ninguna de las dos campañas. Además, salió en defensa del jefe de Estado.

" Es importante anotar que la Fiscalía General de la Nación investiga y hasta ahora está investigando, no está imputando cargos, no está llamando a juicio....Está investigando tanto a la campaña de Iván Duque como a la de Gustavo Petro. Y yo puedo decir, porque me consta, que la campaña de Iván Duque fue manejada con toda rigurosidad y transparencia", manifestó el senador.

En el Polo Democrático, Iván Cepeda, criticó que el Fiscal haya permitido la salida del país de María Claudia Daza y, además, cuestionó el manejo que se le ha dado al caso del Ñeñe Hernández en el ente acusador.

" Lo que queremos ver son actuaciones serias de la Fiscalía y la pregunta que nos hacemos es si el Fiscal más bien no debiera declararse impedido ante la muestra de esta laxitud frente a este proceso, por sus relaciones personales con el presidente de la república y el senador Uribe", añadió Cepeda.