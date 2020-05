Timochenko aclara que nunca avaló el nombramiento del hijo de 'Jorge 40'

A la polémica causada por el nombramiento de Jorge Tovar, hijo del excomandante paramilitar 'Jorge 40', como coordinador de atención a víctimas en el Ministerio del Interior, se le sumó la declaración del director del partido Farc, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', que en días previos aseguró que lo consideraba "una persona que se ve comprometida con aportar a los procesos de paz y reconciliación”.

Sin embargo, el líder del ahora partido político aseveró en las últimas horas que "simplemente quiero aclarar que yo nunca dije que avalaba su nombramiento. En ningún momento. Se me sacó de contexto una frase que yo dije. Pero, si usted me pregunta que si yo tengo algo en contra de este señor, no es así".

En ese orden de ideas, explicó también que "yo lo he visto y he intercambiado con él como en dos o tres oportunidades, en el marco del diálogo social que ha promovido el procurador Fernando Carrillo".

Por otra parte, el excombatiente consideró que el nombre de la colectividad necesita modificarse, dada la connotación negativa que puede representar. "Son realidades así no las queramos. Entiendo a compañeros que de buena fe sienten que el nombre es un legado histórico, una connotación sentimental; pero hay una realidad y ese nombre, por lo que sea, porque estuvimos en una guerra, ese nombre dio un mensaje bastante complicado. Incluso, genera distancias cuando uno habla con la gente".





"El nombre hay que cambiarlo, pero lo debe hacer la asamblea nacional", concluyó el director, al recordar que en su momento tuvieron asesorías en las que se puso sobre la mesa la posibilidad del cambio de denominación.

Finalmente, 'Timochenko' aseguró que, pese a querer disfrutar más de su vida familiar, no descartaría ser reelegido como director del partido, si así se lo manifiestan sus compañeros.