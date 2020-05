"Falcao me volvía loco, era gran jugador y me costaba marcarlo": Schiavi

Rolando 'Flaco' Schiavi, histórico defensor de Boca Juniors, elogió a Falcao y a Juan Pablo Angel, haciendo énfasis principalmente en el primero, de quien, días atrás, había dicho le hubiera gustado propinarle una patada. Schiavi, agregó, en diálogo con El VBAR Caracol, que le gustaría dirigir en el fútbol colombiano.

"Falcao me volvía loco, era tan gran jugador que me costaba marcarlo. Juan Pablo Ángel también fue uno de los delanteros que me costó marcar", comentó y aclaró que cuando se refirió a lo de "darle una patada" era más por las cualidades del 'Tigre'. "Yo no pegaba muchas patadas, jugaba fuerte y nada más".

El 'Flaco' agregó al respecto: "Falcao y Ángel fueron los mejores delanteros colombianos que enfrenté. Eran jugadores de un nivel altísimo".

Entretanto, destacó a los futbolistas del país en general: "Colombia tiene grandísimos jugadores y siempre se habla del fútbol colombiano y siempre le falta el último toque. El jugador tendría que creerse un poquito más las cosas" y destacó a uno que fue compañero suyo en Boca: "Nunca vi un jugador tan rápido como Amaranto Perea, qué velocidad".

Finalmente, se declaró seguidor del fútbol del país y aseguró que le gustaría dirigir algún día: "Sí, obviamente me gustaría dirigir en Colombia. Hubo sondeos el año pasado. Me gusta mucho el fútbol colombiano".