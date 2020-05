Amigo de Andy Rivera confirmó relación con Lina Tejeiro

Por medio de un Instagram Live, el cantante junto a su amigo más conocido como ‘La Lienda’ realizaron una serie de rimas improvisadas, donde los dos tocaron temas de sus relaciones amorosas.

Entre risas Andy le preguntó al youtuber, si su novia sabe de lo que pasa con Vladimir, razón por la cual La Liendra no se quedó callado y en medio de una rima confirmó la relación de los famosos.

“Usted no es que este muy soltero, mi niño (…) al ritmar yo me limo las uñas con Linaaa. Si, si, sigo improvisando, aquí yo sigo rimando. Tú sabes que tienes una relación, yo mejor me quedo callado”, afirmó la Liendra en medio de su trova.

Tras las afirmaciones del youtuber, Rivera terminó la transmisión sin antes asegurar que: “La Liendra está muy equivocado, él cree que sabe mucho y de nada se ha enterado. Ustedes saben que mi vida yo la manejo en privado”.