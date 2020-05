"No me he enamorado como me enamoré de ti": 'El Gato' a Natalia París

El actor Juan Alfonso Baptista, más conocido como ‘El Gato’, realizó un Live en Instagram con su exnovia, la modelo Natalia París.

Los famosos tuvieron una conversación larga en la que hablaron de todo un poco, entre eso los propósitos profesionales y sobre la vida de cada uno.

París habló sobre su carrera como Dj, en la que ha realizado diversos proyectos, que le han permitido explorar nuevas facetas y campos laborales, pues se ha mantenido alejada de las pasarelas.

Por su parte, el actor recordado por su papel en ‘Pasión de Gavilanes’, sigue emprendiendo nuevas metas y retos actorales.





Sin embargo, el tema de la relación que sostuvieron en el pasado, no pudo evadirse. Las estrellas recordaron varios momentos que pasaron juntos, entre esos fiestas y viajes.

Entre los recuerdos, Baptista le confesó a París que ella había marcado su vida y que sin duda tiene un lugar muy importante en su corazón.

“Yo te digo una cosa Nati, yo no me he enamorado como me enamoré de ti en esa época”, expresó ‘El Gato’.

La colombiana y el venezolano continuaron conversando sobre el tiempo que disfrutaron en pareja, demostrando que terminaron en buenos acuerdos. De igual forma, aprovecharon para hablar sobre cómo están pasando la cuarentena.