Presidente de Senado pide cambios a decreto para sesionar presencialmente

El presidente del Senado, Lidio García, envió una carta al presidente Iván Duque en la que le solicita expedir un nuevo decreto que levante la prohibición de las reuniones de más de 50 personas públicos, con el propósito de poder sesionar presencialmente.

"...Reitero mi consideración respecto a la necesaria y urgente exclusión de las labores de los Congresistas de la República del aislamiento preventivo obligatorio de forma expresa y clara a través de un nuevo decreto, así como excluir a los servidores públicos de elección popular para que puedan realizar reuniones de más de 50 personas adoptando las medidas de bioseguridad requeridas para tales efectos", dice la misiva.

El presidente del Congreso aseguró, durante una sesión virtual, que dicha medida facilitaría que los senadores estén en el recinto.

" Mi solicitud respetuosa es levantar las restricciones de menos de 50 personas, pero con exclusiones reales, para nosotros poder ver si tenemos la posibilidad de trabajar presencialmente las plenarias. Nosotros no podemos violar las medidas sanitarias que están establecidas, no me quiero ver avocado a sanciones disciplinarias".

En días pasados, el presidente del Senado, Lidio García, había citado a una sesión presencial para el 18 de mayo.