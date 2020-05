Farc solicitó ser incluidos en comisión que revisará informe de emergencia

El 6 de mayo se anunció la creación de la Comisión Accidental del Senado de la República para el estudio del informe presentado por el Gobierno nacional, sobre las causas que determinaron la declaración del estado de emergencia económico, social y ecológico en el territorio nacional. Dicha comisión contará con 14 senadores de distintos partidos; sin embargo, según la bancada Farc, "extrañamente se nos ha excluido de la misma".

"Es una exclusión inexplicable, injustificada, que desconoce nuestra representatividad en el Congreso de la República. De esa manera, se nos está coartando nuestro legítimo derecho al ejercicio del control político. Por eso, exigimos que la directiva del Senado reconsidere esa decisión y se incluya uno de los integrantes de nuestra bancada en dicha comisión", explicó el senador Carlos Lozada.

Comunicado #BancadaFARC I Es un exabrupto omitir nuestra presencia en esta Comisión Accidental luego de demostrar nuestro empeño juicioso por realizar control político a la lluvia de decretos del Gobierno en el marco de la emergencia. pic.twitter.com/HWf08e3kDa — Carlos A. Lozada (@Carlozada_FARC) May 13, 2020

Al respecto el presidente de la institución, el senador liberal Lidio García, señaló que "tengo toda la potestad para escoger las comisiones accidentales. No es nada en contra de las Farc ni del resto de partidos que no integran la comisión. Ustedes estarán en otra comisión accidental que venga, pero no puedo complacer a todos los partidos".

E insistió, "por eso no pedí permiso ni quise que la integrara un senador por cada bancada. Me disculpan, pero eso es potestativo de la mesa directiva, y en para este caso, mío. Así están varios partidos que no tuvieron la posibilidad de estar en la comisión, pero se tomaron partidos de independencia, de gobierno y de oposición".

Según la resolución 005 de mayo de 2020, los integrantes de la comisión serán Fabio Amín, Laura Fortich, Lidio García y Mario Alberto García (liberales); María del Rosario Guerra, (Centro Democrático); Carlos Eduardo Enríquez Maya (conservador); Juan Felipe Lemus (la U); Fabián Castillo y Germán Varón Cotrino (Cambio Radical); Jhon Milton Rodríguez (Colombia Justa-Libres); Alexander López (Polo Democrático); Gustavo Petro (Colombia Humana); Iván Marulanda (Alianza Verde); y Feliciano Valencia (MAIS).