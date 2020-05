"Estuve cerca de jugar en América en la época de Pablo Escobar": Senna

Marcos Senna, exfutbolista de la Selección de España y el Villarreal, habló en un Instagram Live con el periodista argentino Nacho Rivarola en el cual aseguró que en 1998 tuvo la posibilidad de jugar en Colombia, puntalmente en el América de Cali.

"Cuando estaba en Brasil, tuve la oportunidad de jugar en el América de Cali, en Colombia, en la época de Pablo Escobar", puntualizó Senna, aclarando que, si bien Escobar ya había fallecido hace varios años, las personas le sugirieron que no llegara al país a causa del narcotráfico. "Muchos me decían: “Marcos, que no se te ocurra, no vayas a Colombia con esta situación” y terminé rechazando".

Cabe destacar que Senna se convirtió en uno de los grandes ídolos del Villarreal, pues llegó a disputar más de 380 partidos entre el 2002 y el 2013; además, hizo parte del plantel de España en la consecución de la Eurocopa 2008.