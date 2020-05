Cancelan matricula de estudiante por bañarse durante clase virtual

Tras la aparición del coronavirus a finales del 2019, y con la rápida dispersión por el mundo, gran cantidad de las instituciones educativas, y de educación superior se han visto obligadas a implementar las clases virtuales, para no perder la conectividad entre estudiantes y docentes.

Desde que se implementó la modalidad de educación virtual, se han conocido por las diferentes redes sociales muchas historias graciosas, tanto de parte de los maestros como de los estudiantes.

Durante las últimas horas se conoció una anécdota muy curiosa que ocurrió en la Universidad de Buenos Aires (Argentina), donde un alumno protagonizó una historía que lo dejó por fuera de la clase.

Dicha clase se estaba realizando por medio de la plataforma Zoom, el estudiante decidió ducharse mientras estaba atento a la clase, y según afirmaron varios medios de comunicación de la ciudad, los compañeros y docente de la clase pudieron ver al joven completamente desnudo dentro de una bañera.

Una de sus compañeras de clases se dio cuenta de lo sucedido, y escribió por el chat de la clase: “chicos, se le prendió la cámara, es muy grave, no sé cómo avisarle”, para ese entonces ya era tarde pues la docente se había dado cuenta de lo que el joven estaba haciendo.

Las capturas de pantalla se viralizaron de inmediato por las diferentes redes sociales, y el protagonista de la increíble historia aseguró de inmediato que “fue sin intención y no le quise faltar el respeto a nadie. Pero tienen razón, así que disculpas a ustedes también. Me moría de la vergüenza y me fui de la clase. Y enseguida mandé un mail a la profesora”.

Sin importar las disculpas que la víctima ofreció a sus compañeros y a su profesora, la universidad tomó acciones y por medio de un correo electrónico le informaron que a partir de ese momento se encontraba expulsado del curso.

“Dada la falta de respeto que manifestaste en la clase de hoy, fuiste desmatriculado del curso. Se elevó el caso al departamento de HyST”, dice el comunicado de la universidad al joven.