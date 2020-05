¿El líder del Ineos en el Tour? Egan dio el primer aviso a Froome y Thomas

Egan Bernal se sigue preparando para su gran objetivo en esta temporada: el Tour de Francia. El ciclista colombiano, quien ya fue habilitado por la Alcaldía de Zipaquirá para entrenar en carrera por los alrededores del municipio, dio un ‘abrebocas’ de lo que puede ser una posible disputa por el liderato en el Team Ineos para la ‘Grande Boucle’.

Acorde a Egan, en declaraciones para La Montonera de EuroSports España, decidir quién será el líder del equipo entre Froome, Thomas y él no será fácil, ya que dependerá del rendimiento de cada uno en el desarrollo de la carrera: "Para el Ineos puede ser interesante que Froome pueda obtener su quinto Tour de Francia o que lo pueda ganar Geraint Thomas. (...) En cuanto a mí, sé que soy joven y ya he ganado esta carrera una vez y no voy a desperdiciar una oportunidad de ganar otro Tour de Francia. La propia carrera decidirá lo que pasará durante la marcha", precisó.

En cuanto a su estado físico de cara al Tour, Egan prefirió ser más reservado, ya que, si bien dijo que está entrenando fuertemente para lelgar en la mejor condición, esta edición será atípica: " Va a ser una carrera diferente porque no sabremos con qué nivel llegaremos y tendremos que hacer una preparación diferente. Pero esa motivación de poder llegar a los Campos Elíseos está ahí y por supuesto hacer un buen papel".

Finalmente, respecto a correr la Vuelta a España además del Tour, el colombiano no lo ve como una opción viable, principalmente porque su mente está enfocada en la ‘Grande Boucle’ y este año optará por llegar con la menor carga al 2021: "Quiero centrarme este año en el Tour y no quiero preparar esa carrera pensando en otras. Prefiero hacer menos días de competencia y terminar la temporada lo más fresco posible de cara al siguiente año", concluyó.