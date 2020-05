El ‘Tino’ busca a vendedora desesperada

Durante las últimas horas por medio de redes sociales se difundió un video de una vendedora de pescado desesperada por haber perdido su producto, pues no logró venderlo durante varios días.

“Estoy aburrida, harta porque me voy a enloquecer. Voy a salir matando o no sé (…) Desde que entró la cuarentena no he podido vender y las cosas se me dañan y tengo que botarlas”, aseguró la mujer del video en una plaza de mercado del Choco.

En video quedó registrada la desesperación de la mujer, hizó que el futbolista solicitara ayuda en las diferentes redes sociales para encontrarla.

Pues en la grabación de la mujer, no solo habló por si misma, sino que también representó a sus compañeros de plaza, asegurando que están pasando necesidades durante la cuarentena obligatoria como medida de prevención del coronavirus.

“Aquí todas estamos sufriendo. La gente viene aquí a cobrarle a uno y si uno le dice: ‘no tengo plata’, quieren venir a pegarle a uno. ¿Por qué nos castigan de esa manera? Denme una solución”, aseguró la mujer en medio de lagrimas.