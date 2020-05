Trump mantendrá equipo de respuesta a Covid tras amenazar con desmantelarlo

El mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció el martes que iba a desmantelar el equipo de respuesta al Covid-19 que es liderado por el vicepresidente Mike Pence y está conformado por integrantes del gabinete, médicos y científicos.

Pero ahora a través de su cuenta de Twitter dio un paso atrás. Trump aseguró que ese grupo está haciendo una labor "fantástica" y ejemplar, y que ha reunido los recursos para atender la pandemia aumentando la capacidad de pruebas y los equipos médicos en los hospitales.

Por esa razón el presidente anunció que el equipo se mantendrá indefinidamente y estará enfocado en la seguridad y en la apertura económica de Estados Unidos, así como en el desarrollo de vacunas y tratamientos terapéuticos.

El mandatario no fue el único que dio un paso atrás en sus declaraciones, pues el secretario de Estado, Mike Pompeo, cambió un poco su tono con respecto al origen del coronavirus. Después de decir que tenían "pruebas enormes" de que este salió de un laboratorio en la ciudad de Wuhan, ahora afirmó que tienen "evidencia significativa" pero no "certeza" de eso y expresó que seguirán investigando el tema.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ya respondió y dijo que no han entregado ninguna prueba porque no la tienen y no la hay. Además acusó a Pompeo de estar haciendo esas declaraciones por necesidades de política interna.