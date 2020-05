El negocio de la familia del Secretario de Hacienda en Metrosalud Medellín

El pasado 8 de abril, Cecilia Hurtado Pérez, hermana del Secretario de Hacienda de Medellín, fue nombrada como intermediaria entre Metrosalud y Positiva Seguros. La señora Cecilia es la representante legal de Seguros Hurtado Pérez, empresa de los hermanos del señor secretario de Hacienda de Medellín, Óscar de Jesús Hurtado Pérez.

El nombramiento de la señora Hurtado Pérez para hacer el corretaje de la ARL, lo hizo Martha Cecilia Castrillón Suárez dos días después de haber sido nombrada Gerente de Metrosalud por el alcalde Daniel Quintero Calle.

Aunque la hermana del señor secretario de Hacienda de Medellín es la representante legal de Seguros Hurtado Pérez, quien realmente hace el corretaje es el señor León Jaime Hurtado Pérez, quien también hace parte de la empresa familiar, es hermano del secretario de Hacienda y es el exesposo de la señora gerente de Metrosalud, Martha Castrillón.

El contrato de la ARL le cuesta a Metrosalud un promedio de 2200 millones de pesos al año, y de ahí le corresponde un 10% aproximadamente al intermediario, es decir, a Seguros Hurtado Pérez, que además de Metrosalud, maneja el corretaje de al menos una docena de entidades públicas en todo el departamento de Antioquia.

¿Es legal que la empresa de los hermanos del Secretario de Hacienda de Medellín, quien es la persona encargada de manejar los recursos de la ciudad, contrate o se beneficie con nombramientos del municipio o cualquiera de sus entidades?

El secretario Hurtado Pérez no sabe si es legal o ilegal, dijo que tenía que estudiar la norma. Aseguró además que él no tenía porque responder en esta denuncia. Afirmó que no sabía nada del nombramiento de su hermana como intermediaria de Metrosalud con la ARL Positiva pues para él era muy difícil saber qué estaban haciendo sus 14 hermanos.

La señora gerente de Metrosalud, Martha Cecilia Castrillón Suárez, evadió explicar este nombramiento. Ni con su jefe de prensa ni con la jefa de prensa de la Secretaría de Salud de Medellín fue posible obtener una respuesta de la funcionaria.

¿Es legal entregarle el corretaje de la ARL a la empresa de su exesposo, o es más bien un tema ético en el que podría haber un claro conflicto de interés?

A todo esto hay que sumar dos elementos: los tres sindicatos de Metrosalud rechazaron el nombramiento de Martha Castrillón en la gerencia, pues ya fue gerente durante la alcaldía de Aníbal Gaviria y hubo duros cuestionamientos a su gestión. El segundo elemento es la injerencia que podría tener el Secretario de Hacienda de Medellín en Metrosalud, donde la gerente es su excuñada.

Metrosalud es la IPS del Municipio de Medellín, y atiende 52 centro de atención de salud de la capital antioqueña. Es una de las entidades clave en la contratación durante la pandemia del Covid-19.