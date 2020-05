Kika Nieto se despide de las redes sociales

La influenciadora Kika Nieto, había anunciado en sus redes que revelaría una gran noticia a todos sus seguidores, lo que generó gran expectativa.

En un video muy conmovedor, Nieto confirmó su despedida de las redes sociales, asegurando que era una decisión que ya había tomado hace unos meses.

La youtuber, siempre ha hablado de sus creencias religiosas abiertamente, siendo esta la principal razón de su elección, pues confiesa que quiere acercarse a Dios para volver a sentir paz.





Además, dijo que durante todo su proceso había aprendido mucho, sin embargo, aseguró que muchas veces las redes sociales se utilizan de manera incorrecta, generando efectos negativos y, se puede correr el riesgo de agredir emocionalmente a una persona.

“La razón por la que me voy es que esa seguridad, esa paz, esa tranquilidad se me fue. Tanto odio desmedido en las redes sociales me lo quitó”, expresó Nieto.

Por último, agradeció a todos sus seguidores por acompañarla durante tantos años, confesando que sin ellos no habría logrado tanto.