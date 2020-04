Claudia Bahamón encontró mensaje que su papá le dejó antes de fallecer

Han pasado varios meses desde la trágica muerte del empresario huilense Germán Bahamón, padre de la modelo Claudia Bahamón, quien a menudo comparte recuerdos junto a su fallecido padre por medio de sus redes sociales.

Durante una entrevista la presentadora Bahamón, aseguró, que tras morir su papá y encontrarse en su casa por el aislamiento obligatorio encontró un “hermoso mensaje de voz” que su padre le envió antes de morir.

“Me puse a mirar el teléfono, como a desocupar cosas y quitar aplicaciones, y de repente veo un mensaje de mi papá y yo, fecha 31 de octubre y yo, como así, ocho días antes, no puede ser, qué me habrá dicho, por qué no le habré contestado”, aseguró Claudia durante la entrevista.

También aseguró, que no pudo evitar el llanto al escuchar respirar a su padre mientras escuchaba el mensaje de voz.

“Entonces yo solamente le escucho la respiración y sé que él está ahí, sé que hay movimientos. Y yo soy ‘papi por favor háblame, háblame’”, seguidamente se escucha la voz del empresario diciendo “Aló, aló”, según describió la presentadora, quien además aseguró que tal vez su padre se dio cuenta de que se le marcó por accidente el celular y colgó.