Bueno y esta semana en Amigos TIC hablaremos de cómo estamos viviendo esta cuarentena, lo hemos llamado “TIC contra el coronavirus” veremos las experiencias que están haciendo distintas iniciativas en toda Colombia para afrontar vía tecnologías de la información, esta dura experiencia, este desafiante reto que tenemos todos los colombianos. Esta semana en Amigos Tic…



Hola buenos días, buenas tardes, buenas noches donde quiera que nos estén oyendo y probablemente hasta viendo porque estamos haciendo un experimento hoy a través de una de las plataformas que ha salido muy mencionada, muy utilizada en estos últimos tiempos como lo es Zoom, entonces vamos a ver cómo nos va en este experimento.

Como todas las semanas me acompañan muy aquí a mi lado @ddbourne, tenemos a @JoleRestrepo desde Cajica, @SantiagoPinzonG desde Bogotá ¿jóvenes cómo van?



Muy bien, muy contento de verlos a todos y como siempre Mauricio ni siquiera para las reuniones virtuales llega tiempo.



Así es, siendo la misma de siempre híper real como dice Jole Restrepo ¿Jole cómo vas?



Bien.



Jole más calladito, dizque “bien, estoy bien"



Muy bien aquí en la casa, en la casa haciendo de papá, emprendedor, lavaplatos, cocinero.



Así es eso hace parte de los nuevos roles, Didi hace tanto que no te veía ¿cómo vas?



Pues bien aquí disfrutando del clima de Socorro, trabajando mucho como todos, lo que conversamos, aunque claro que es conversación entre todos, entre todas las personas nadie está descansando, todos estamos trabajando muchísimo más pero de una forma diferente creo que nos rinde más, somos más productivos y nos disfrutamos más el trabajar así, entonces bienvenido el teletrabajo.



Bueno muy bien, pues en esta que es una sesión atípica de Amigos TIC Pues creo que igual debemos abordar un tema típico de este momento como lo es cómo estamos... uy la tos... a pesar de la juventud. Cómo estamos afrontando estas semanas de cuarentena y allí donde hemos tenido que abordar diferentes temas como teletrabajo, como es la educación en casa, somos como decía Jole padres y además tele trabajadores, con muchos desafíos actualmente nuevos para nuestras generaciones e incluso para la de Mauricio que no nos acompaña.



Ay mira ahí está entrando ¿lo dejamos pasar?.



Bueno dejemos pasar a Mauricio.



Que irrumpa.



Que rompa, cómo siempre.



Apareció la foto, ni siquiera es real.



Es un bot.



Debe ser Damarys que está metiendo ahí la foto o alguna de las hijas.



Para que creamos que sí.



Lo bueno es que hoy ya no tiene disculpa ni el Uber, ni el taxi, ni el Transmilenio, ni el ascensor, entonces cómo va a ser la disculpa hoy.



Mauricio bienvenido.



Hola profesor Víctor, qué milagro saber de usted en una transmisión ¿cómo van?



Muy bien Mauricio.



Tiene cara de sueño.



Estábamos pasando revista, contándonos cómo estamos en este momento, qué estamos viviendo, muy rápidito Mauricio.



Pero está hablando como si estuviera transmitiendo en vivo me preocupa.



Estamos grabando, bienvenido.



Estamos grabando cuidado con las palabras que va a decir.



Oiga la maldad de ustedes no tiene límite ni siquiera una pandemia ustedes dejan el matoneo, es increíble.



Bueno aquí está quedando evidente quién es el del mantoneo.



Los oyentes queremos ser testigos o por lo menos cuál fue la disculpa para llegar tarde hoy.



Tenía una videoconferencia antes y se me extendió, lo bueno es que ya no tengo la De las nueve de la mañana, hoy cogimos vacaciones.



Risas.



Y se ríe ¿No?.



No puede ser que sean tan infantiles ustedes por Dios.



Ahora no vamos a poder hablar porque nos llamó infantiles.



Nos va a mandar por WhatsApp un pantallazo del mapa “voy de la cocina del estudio en minuto y medio estoy allá ¿sí?”



¿Nos va a mandar el Waze en el Hall diciendo que había trancón?



Pero es que quitarse las motos de las cobijas no es tan fácil, pregúntenle a Didi y verán que….



Yo por eso me las traje.



En mi caso toma cinco minutos, en el caso de Didi quitarse las motos de las cobijas puede ser una mañana entera.



Así que entiendan que eso no es tan fácil.



Por eso me despierto más temprano por mi compromiso con usted si puede estar a tiempo.



Bueno señores me toca hacer el Hernán Peláez de esta transmisión, vamos a poner orden vamos hablar de TIC, atranquemos por ahí ¿ les parece? Un poco que hablemos de esas iniciativas que nos ha mostrado en la industria, qué están haciendo para justamente abordar esta situación Tan compleja, quien quiere comenzar ¿qué iniciativas Les han llamado la atención en cuanto a uso de tecnologías Para afrontar justamente esta situación? ¿Santiago quiere comenzar?



Bueno no puedes yo creo que, yo ya llevo 22 días de aislamiento preventiva obligatorio yo no la verdad avisto que cada día hay más información en muchos frentes, veo no iniciativas como las que hemos también, gracias Jole acompañado en lo que puede ser co creación o ayudar a construir alternativas en temas de respiradores, hemos visto iniciativas por ejemplo muy básicas en WhatsApp de cómo ayudar a personas que están solas y de esa manera ayudarles en la compra en mercado o acompañarlas virtualmente, Hemos visto también lo que es los medios de comunicación replanteando su capacidad de producción y emitir noticias y cubrir las noticias, los empresarios, no se hay una infinidad de ejemplos que uno si ve que la agenda digital, esa discusión de transformación digital inclusive creo que ustedes vieron el meme, “el covid 19 generó muchas cosas que antes estábamos de alguna manera discutiendo y tratando de llevar a la práctica” pero era que se pueda hacer muchas capacidades digitales y productos y servicios, se activamente por el internet y por las tic entonces dije contra coronavirus se ha reflejado en capacidades de todas las edades, no importa la región, no importa la edad cómo haz incluyente Mauricio puede participar entonces no hay ningún problema, Víctor también todas las edades han estado involucradas, pero si veo uno de manera concreta que la gente menos mal tiene internet menos mal tiene las tic, el gobierno, los mismos trámites, el tema de evitar las filas, o sea está pasando y lo impresiona yo creo que sería muy difícil decir un solo ejemplo porque creo que ustedes les ha pasado y es que la gente se ha reaccionado positivamente a ser consciente de los beneficios y el uso de las tic.



Muy bien Santiago perfecto, Jole usted estuvo con una iniciativa también muy interesante, lo del cartón challenge cuéntanos un poquito sobre eso es una iniciativa que pudo haber vinculado tics pero también esos elementos que a veces tenemos en caso de que pueden ayudarnos a justamente ser creativos, a reinventarnos también en familia.



Si digamos que hay una preocupación grande, primero como papá tengo una niña de cinco años y una de dos aquí conmigo y claro toma uno en la responsabilidad 100% de la educación de ellas, antes era un poco más compartido uno también cuenta como el montón de manos que uno tenía alrededor y entonces la pregunta es ¿y cómo algunas acciones de educación que sean divertidas? Además, hay un tema muy interesante y es que por mucho tiempo le dijimos a los niños a la agencia de las pantallas y hoy le estamos diciendo de forma masiva los niños vaya a las pantallas aprender y entonces cómo hacemos que empecemos a desarrollar actividades que sean creativas, pero qué le dicen a los chicos por algún momento de las pantallas. Entonces hicimos el cartón challenge que es una traducción de otro challenge, un evento global y en el Instagram me atreví a empezar a generar mucho contenido, en @JoleRestrepo en Instagram, mostrando como formas en las que podemos trabajar con los chicos, por ejemplo con mi hija estoy haciendo una linternita, estamos desbaratando los juguetes tés viejos para ver que hay adentro, el jueves vamos a tener una actividad con una persona muy buena, un profesor de los andes que tiene algo que se llama ingeniería de papel y es básicamente un tema como de origami, pero llevándolo a otro nivel, y pues bueno eso es lo que hemos estado haciendo y ahorita les cuento otro proyecto, para dejar hablar a mis compañeros ya que Santiago me está haciendo caras.

