Queen graba 'You are the champions', para ayudar contra el coronavirus

El legendario grupo de rock británico Queen, con Adam Lambert como vocalista, ha grabado una nueva versión de su famoso "We are the champions" para recaudar dinero para el personal sanitario en todo el mundo.

Rebautizada "You are the champions" en homenaje al personal sanitario, la canción está acompañada de un video que muestra a médicos y enfermeros combatiendo el coronavirus en todo el mundo.

Los ingresos que genere se donarán al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que proporciona batas, tests de Covid-19 y formación al personal médico, en primera línea de la lucha contra la pandemia.

Lambert, saltó a la fama en el programa de televisión American Idol en 2009, acostumbra a unirse en el escenario a estas leyendas del rock, que han estado sin cantante desde que Freddie Mercury murió en 1991.

La pandemia les ha obligado a posponer su gira por el Reino Unido y Europa hasta el 2021 y la banda espera que los fans se consuelen con la canción

Para esta nueva versión de la canción, que se grabó en 1977 y desde entonces se ha convertido en un verdadero himno, May y Taylor grabaron cada uno en sus casas de Londres, mientras que Lambert cantó desde Los Ángeles.