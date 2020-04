Los jóvenes presentan más alteraciones mentales en medio de la cuarentena

Un estudio de salud mental realizado por la firma consultora Sensata UX Research reveló que uno de cada dos colombianos está presentando trastornos en el sueño, mientras que un 45% de las personas reporta cambios en la alimentación.

Muestra, que un 27% de los encuestados duerme mucho más que antes, mientras que un 21% duerme menos y un 10% casi no puede dormir, siendo las mujeres entre 26 y 35 años el principal grupo de personas que reportan casi no poder dormir. En cuanto a la alimentación, el 31% reporta estar comiendo mucho más que antes, el 12% reporta comer menos y un 2% reporta casi no comer.

Entre otras cosas, la situación que más asusta a los colombianos es que un familiar contraiga el virus, la salud de los familiares preocupa más que la propia, sólo al 20% de los encuestados tiene como mayor miedo enfermarse y al 19% de los colombianos lo que más los asusta del nuevo coronavirus es la recesión económica.

Finalmente, entre más jóvenes los encuestados, más síntomas de alteración de su salud mental reportan. Así mismo, ocurre con el nivel educativo, a menor nivel educativo, mayor afectación de su salud mental.