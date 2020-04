¿Cuándo llegará The Last of Us Part II y Ghost of Tsushima?

En medio de la pandemia por Covid-19, conciertos, eventos masivos y hasta lanzamiento en el campo de los videojuegos se han visto afectados.

Sin embargo, a pesar de esta contingencia, el equipo de Sony Interactive Entertainment y Worldwide Studios dieron a conocer a través del blog oficial de Play Station que dos de los títulos más esperados del 2020 llegarán a mediados del año.

Por una parte, The Last of Us Part II, titulo exclusivo que dejó impactados a los jugadores por su apartado gráfico, diseño de personajes y, por supuesto historia. El título de Naughty Dog saldrá a la venta el próximo 19 de junio.

Por su parte, otro de los anuncios fue la salida de Ghost of Tsushima,otro exclusivo de acción-aventura desarrollado por Sucker Punch Productions, que llegará a la consola de Sony casi un mes después, 17 de julio.

¿Se animará a comprar alguno de estos estrenos?