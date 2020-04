Carlos Bacca se destapó contra Pékerman: "Nunca tuve su confianza"

El delantero colombiano, Carlos Bacca, reveló este jueves que no se sintió cómodo en la Selección Colombia bajo la dirección del técnico argentino José Pékerman, en gran parte, por la falta de confianza y oportunidades.

"Son cosas que uno se guarda, pero a mí me faltó esa confianza, es algo que nunca la tuve del profe, jugaba porque lo venía haciendo en mi equipo. Hubo momentos en la Selección en la que estaban lesionados Falcao y Jackson y solo estaba Bacca, me faltó esa confianza que necesita el delantero del día a día", afirmó Bacca a ESPN Colombia.

Además, reveló que, a raiz del proceso que llevaba en la ‘Tricolor’, pensó que iba a ser titular, tanto en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, situación que no ocurrió. "Recuerdo que cuando iba a comenzar el Mundial de 2014 yo estuve de titular dos días antes y en una práctica de fútbol me sacaron a mí y metieron a Ibarbo, eso me dolió bastante", precisó.

En cuanto a la campeonato en Rusia, el atacante atlanticense añadió que ocurrió algo similar: "Contra Japón yo era el titular, cuando estábamos entrenando y la noche antes del partido el profe me llamó a su habitación, casi a la una de la mañana y me dijeron que iba a jugar Cuadrado, fue un momento duro, me dolió".

Finalmente, según explicó Bacca, el apoyo de su entorno fue clave para superar estos momentos, puesto que, en aquellos momentos, estaba afectado anímicamente. "solo lo había vivido con mi familia, porque lloré antes del partido y en Brasil fue lo mismo porque había trabajado para ser titular", concluyó.

