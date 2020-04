Tom Hanks revela más detalles sobre su batalla contra el coronavirus

El actor Tom Hanks ha vuelto a expresarse públicamente sobre la insólita experiencia que tuvo que atravesar por culpa del temido coronavirus, una serie de contratiempos que compartió con su esposa Rita Wilson, también infectada, en tierras australianas, donde se encontraban ambos con motivo de las labores de preproducción de la próxima película del intérprete.

Por medio de su intervención en el programa de radio The National Defense, el astro de Hollywood ha dado a conocer que los síntomas que de la enfermedad padeció la también actriz fueron mucho más graves que los suyos, hasta el punto de que tenía que gatear para trasladarse de la cama al cuarto de baño y viceversa. Asimismo, el artista ha vuelto a dar las gracias a los servicios sanitarios que les atendieron y, por supuesto, a la propia Rita por contribuir a que el confinamiento fuera algo más llevadero.

"La verdad es que Rita lo pasó mucho peor que yo, su fiebre fue mucho más alta y también sufrió otros efectos. Perdió por completo los sentidos del gusto y del olfato. Durante buena parte de las tres semanas, no podía disfrutar en absoluto de la comida. Tenía náuseas con frecuencia y no podía hacer otra cosa que arrastrarse por el suelo para poder ir al baño. Fue todo más largo de lo esperado", ha explicado el artista de 63 años en su aparición radiofónica.

"El personal que nos atendió tuvo mucha paciencia conmigo. Una enfermera me preguntó un día que cómo me encontraba y le contesté: 'Me está pasando algo rarísimo, he intentado hacer unos estiramientos básicos y no he podido ni con la mitad'. Se me quedó mirando a través de sus gafas como si estuviera hablando con el hombre más tonto del mundo y se limitó a responder: 'Es que tienes Covid-19'", ha bromeado en la misma conversación.