Donaciones de sangre han disminuido un 50% por Covid-19

Hoy más que nunca, la donación de sangre es esencial para salvar las vidas de cientos de personas que lo necesitan en los centros hospitalarios. De acuerdo con cifras de la Cruz Roja Colombiana, cerca de 850 mil personas donaron sangre en el 2019, sin embargo, en lo corrido del 2020, la cifra ha disminuido por la emergencia sanitaria generada por el Covid-19.

Ayda Rodríguez, directora del Banco de Sangre de la Cruz Roja Colombiana,señaló que "el tipo de sangre que más se requiere en estos momentos es el O positivo. Si bien estamos en un periodo de aislamiento, hay personas con enfermedades como leucemia u otras patologías que requieren los componentes sanguíneos. A pesar de que ha disminuido el uso, siempre se requiere. El 50% de nuestra población es O +, por lo que es la que más se necesita, al igual que la O - en todos los bancos de sangre a nivel nacional".





Rodríguez enfatizó además que ha habido un soporte y es que los centros hospitalarios han suspendido de forma momentánea las cirugías programadas por lo que el uso se ha disminuido. Sin embargo, los 82 bancos de sangre en todo el país, de los cuales hay 16 en la capital, requieren reservas para tratar a los pacientes.

"Quienes estén interesados en donar deben tener en cuenta: primero, si es mujer, no debe estar en estado de embarazo. Segundo, se exige que no hayan tenido contacto en el último mes con alguna persona positiva para Covid-19 ni que haya tenido cirugías en el último año, debe estar en una excelente condición de salud, pesar más de 50 kilos, tener entre 18 y 65 años, tener un documento de identificación y debe comer por lo menos 4 horas antes de llevar a cabo la donación", explicó la directora.

Si la persona está interesada en donar sangre, debe acordar con la Cruz Roja Colombiana una cita para el procedimiento, la Unidad de la Cruz Roja puede recoger a la persona y llevarla a la sede para hacer la donación o si hay más de 5 personas en el hogar interesadas en realizar el proceso, puede hacerse directamente en el domicilio de la persona con las medidas estrictas de bioseguridad.

"Son muchas las ventajas de donar sangre, lo primero, que se logra oxigenar el organismo, no produce aumento de peso, eso es un mito que no vale la pena reforzar, previene el bloqueo arterial y las enfermedades cardiovasculares, además que las plaquetas de la sangre son muy necesarias para tratar pacientes, y es el componente que tiene menos esperanza de vida. Fuera del cuerpo, pueden servir hasta dentro de 5 días. Por lo que invitamos a las personas interesadas a que salven vidas, ya que este componente no se puede crear artificialmente y es esencial para todos", concluyó Rodríguez.