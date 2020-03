‘3pies’ el cortometraje colombiano premiado en Nueva York

El cortometraje colombiano, '3Pies' recibió el premio del jurado a Mejor Cortometraje en Imagen Real en la más reciente edición del Festival Internacional de Cine para la Infancia.

El New York International Children’s Film Festival, su nombre en inglés, es un evento que busca inspirar, entretener y educar a través de programas innovadores de cine.

Cada año, presenta un jurado compuesto por diversos actores de la industria que son los encargados de otorgar los premios a mejor cortometraje documental, de animación e imagen real, siendo en estas dos últimas, un evento calificador para los Premios de la Academia.

En 2020, el jurado estuvo conformado por 17 personalidades como John Canemaker, ganador del Oscar por 'The Moon and the Son' , la directora Sofia Coppola, los actores Hope Davis, Uma Thurman y Taika Waititi, la vicepresidenta de Netflix (Kids and Family) Melissa Cobb, entre otros, quienes otorgaron al cortometraje colombiano '3pies' de Giselle Geney el premio a Mejor Cortometraje en Imagen Real (Best Live Action Short).

Fue rodado en Pamplona, Norte de Santander y relata la historia de Gonzalo, un imaginativo niño de 10 años que ama el fútbol, atraviesa el montañoso pueblo de Pamplona todas las mañanas en compañía de su mejor amigo (su balón de fútbol), jugando con él antes de empezar la jornada escolar y ensuciando sus zapatos colegiales. Así que, también todos los días, es regañado durante la inspección de uniformes por su estricto profesor Ramón y castigado durante la hora de recreo, siendo obligado a lustrar sus zapatos mientras los demás disfrutan de su descanso, y lo peor de todo, jugando fútbol sin él.

El proyecto recibió un estímulo del Fondo de Desarrollo Cinematográfico en la categoría de Relatos Regionales en 2016 y ha sido parte de la selección oficial de Fan Chile 2018, del Buff y del Aspas; además de haberse llevado el galardón a mejor Cortometraje Live Action de la edición 14 del Children´s Film Festival de Seattle en 2019, el premio especial de la ciudad Setagaya en el 27 Festival para la Infancia Kineko en Japón, el premio especial del jurado por parte del Prix Jeunesse Internacional otorgado durante el festival Comkids en Brasil, el Premio del Público en el 21 Encuentros de Cine Suramericano en Francia, dos menciones de honor de los jurados profesional e infantil del festival Plein La Bobine (Francia); y el premio a Mejor Cortometraje Regional en la segunda edición del Festival de Cortometrajes de Norte de Santander.

También hizo para de la Competencia de Cine Infantil y Juvenil del 65 del Festival Internacional de Cortometrajes de Oberhausen, del Festival Internacional para la Infancia y Adolescencia en Malmö, Suecia; y del Festival Internacional de Cortometraje Curta Taquary en Brasil, entre otros.