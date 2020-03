UEFA no descarta cancelar la Champions League por el coronavirus

La UEFA anunció que este miércoles tendrá una reunión clave con las 55 federaciones que la agrupan con el fin de debatir sobre el calendario de competiciones en el fútbol europeo a causa de la pandemia del coronavirus.

El encuentro, que fue oficializado a través de un comunicado y el cual se llevará a cabo mediante videoconferencia, estudiará los posibles escenarios ante las numerosas suspensiones de las Ligas en Europa, puesto que, acorde al avance del COVID-19 en el mundo, será difícil que los campeonatos se puedan reanudar entre abril y mayo, como estaba previsto en muchos países.

Respecto a la cancelación de la Champions League, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, afirmó para el diario italiano La Repubblica, que ningún escenario está descartado: "Si no conseguimos tener éxito en el reinicio de las competiciones, esta temporada probablemente se perderá", dijo. "Es duro para mí imaginar todos los partidos que quedan a puerta cerrada, no sabemos si se podrá jugar con público o no. Y si no hay alternativa, será mejor dar por finalizados los torneos".

Recordemos que la Champions tiene pendientes la culminación de cuatro partidos de la Vuelta de los octavos de final: Juventus - Olympique Lyon, Manchester City - Real Madrid, Bayern Múnich - Chelsea y Barcelona - Napoli.