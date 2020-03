"Sufrí a Campuzano siempre con Millonarios, no iba a venir a sentarlo"

Jorge Bermúdez, ídolo de Boca Juniors y hoy miembro del Consejo de Fútbol del cuadro 'Xeneize', reveló en una entrevista los elogios de Miguel Ángel Russo, técnico del equipo, al volante colombiano Jorman Campuzano. Bermúdez también destacó la labor de los tres jugadores del país en el reciente título de Boca.

De su diálogo con Russo sobre Campuzano, Bermúdez dijo a 'Fútbol sin manchas' de la televisión argentina: "se le colocaba en una posición donde no jugaba y este técnico (Russo) lo sufrió con Atlético Nacional, porque cuando fue entrenador de Millonarios, Campuzano fue campeón con Nacional. Yo hablaba con nuestro técnico y me decía: 'lo sufrí en todos los partidos, me ganaba todos los partidos y ahora no voy a venir a Boca a sentarlo, va a ser figura conmigo, se los digo antes de empezar el primer partido'".

Bermúdez agregó: "Él (Russo) tiene muy claro lo que los colombianos le pueden dar y yo estoy orgulloso de ellos”.





Y agregó sobre Frank Fabra, Sebastián Villa y Jorman Campuzano: "Yo creo que a ellos los ayudó el sentirse con oportunidad, sentirse iguales con el resto del plantel; también los ayudó que este cuerpo técnico los valoró. Verlos que ya la selección los citó, a pesar que se acaba de suspender las eliminatorias, pero estaban los tres convocados, eso da mucha alegría".

Fabra, Campuzano y Villa remataron el torneo en el que Boca se consagró campeón de la Superliga Argentina como titulares en el equipo de Miguel Ángel Russo.