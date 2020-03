Humorista de Sábados Felices confirmó que tiene coronavirus

La humorista Alexandra Restrepo, publicó un video desde España en sus redes sociales, hablando de la dura experiencia que está afrontando sobre la situación del coronavirus.

Restrepo, confesó que dio positivo al test del COVID-19, afirmando que es uno de los momentos más duros de su vida. Además, aprovechó para realizar un llamado de concientización a las personas, para que sigan las normas establecidas por las autoridades durante el aislamiento preventivo.





“Hace días quería hacer este video, pero la verdad es que no me sentía con fuerza y hoy que me siento un poco mejor, y que ya no me ahogo tanto cuando hablo, decidí compartir un poco esta extraña experiencia del coronavirus” expresó la humorista.

Asimismo, resaltó que los síntomas no son los mismos para todos: “hay gente no le da nada, hay gente que simplemente pierde el sentido del olfato y por ende el del gusto, y eso es un síntoma de coronavirus”.

Restrepo también envió un mensaje de solidaridad, para que los colombianos tengan empatía con los demás ciudadanos y puedan ayudarsen los unos a los otros.